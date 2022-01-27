Саранск, 27 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941−1945 гг. в Саранске 27 января открылась выставка, приуроченная к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Мордовии.

Vk.com/memmuzey Афиша выставки в Саранске

Экспозиция выставки «В блокадных днях» рассказывает о снятии блокады города и судьбе уроженцев Мордовии, которые принимали участие в борьбе за освобождение Ленинграда.

На подступах к осажденному городу мужественно сражались Герои Советского союза уроженец села Чеберчино ныне Дубенского района Александр Манин, уроженец села Виндрей сейчас Торбеевского района Сергей Ахромеев. Музей также подготовил онлайн-презентацию «Освобождение Ленинграда», в который представлены книги из библиотеки Мемориального музея о битве за Ленинград.

Накануне в музее прошел мемориальный вечер «День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления». 27 января 1945 года Красная армия освободила крупнейший концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау (Польша).

ИА REGNUM напоминает, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. В январе 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

Память погибших в тяжелейшие для города дни почтил президент России Владимир Путин, возложив букет цветов к братской могиле на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

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