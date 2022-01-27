Иркутск, 27 января 2022, 14:34 — REGNUM Иркутский парламент принял решение об увеличении со 190 тыс. га до 229 тыс. га. площади лесопаркового зеленого пояса вокруг столицы региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующий проект сегодня, 27 января, рассматривался на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

Клод Моне. Зелёный парк. 1871
Клод Моне. Зелёный парк. 1871

«В 2021 году министерством проведена большая работа совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественностью. Зеленый пояс будет увеличен, в том числе за счет защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Иркутска, части Плишкинских лесов Хомутовского МО, лесного массива в районе Академгородка, территории береговой полосы в районе реки Кая, земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади, ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района», — пояснила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

По её словам, целью увеличения площади лесопаркового зеленого пояса является сохранение лесных массивов вокруг Иркутска.

С инициативой создания лесного зеленого пояса муниципалитеты могут выйти, направив материалы для проведения общественных обсуждений в Общественную палату Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, зелёные пояса создаются вокруг городов для укрепления экологии и защиты его от загрязнения. Соответственно, вырубка деревьев, добыча ресурсов на этой территории ограничена законодательством. В конце 2019 года власти Иркутской области известили, что «зелёный щит» города расположится на территориях самого Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского и Шелеховского районов. Площадь пояса составляет чуть более 190 тыс. гектаров. Границы пояса установлены в системе координаты, перечень которых занимает 360 страниц.

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