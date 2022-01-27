Иркутск, 27 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Иркутский парламент принял решение об увеличении со 190 тыс. га до 229 тыс. га. площади лесопаркового зеленого пояса вокруг столицы региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующий проект сегодня, 27 января, рассматривался на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

Клод Моне. Зелёный парк. 1871

«В 2021 году министерством проведена большая работа совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественностью. Зеленый пояс будет увеличен, в том числе за счет защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Иркутска, части Плишкинских лесов Хомутовского МО, лесного массива в районе Академгородка, территории береговой полосы в районе реки Кая, земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади, ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района», — пояснила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

По её словам, целью увеличения площади лесопаркового зеленого пояса является сохранение лесных массивов вокруг Иркутска.

С инициативой создания лесного зеленого пояса муниципалитеты могут выйти, направив материалы для проведения общественных обсуждений в Общественную палату Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, зелёные пояса создаются вокруг городов для укрепления экологии и защиты его от загрязнения. Соответственно, вырубка деревьев, добыча ресурсов на этой территории ограничена законодательством. В конце 2019 года власти Иркутской области известили, что «зелёный щит» города расположится на территориях самого Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского и Шелеховского районов. Площадь пояса составляет чуть более 190 тыс. гектаров. Границы пояса установлены в системе координаты, перечень которых занимает 360 страниц.

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