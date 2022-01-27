Магнитогорск, Челябинская область, 27 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум.

Директор интерната в Магнитогорске, выписавшая управляющему составу премии до 100 раз выше, чем простым санитарам, ждет кадровых решений. После вмешательства челябинских активистов Народного фронта в Магнитогорском психоневрологическом интернате (МПНИ) встречают проверку и ждут решений, в том числе кадровых. Ранее Народный фронт обратился в министерство социальных отношений области с просьбой объективно разобраться в ситуации с размером премий сотрудникам учреждения. По данным медработников, руководство интерната выписало себе вознаграждение в размере 100−169 тыс. руб., а санитарам — от 580 до 1814 руб.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Деньги

«С учетом обращения Народного фронта стартовала проверка Магнитогорского ПНИ, которую проводит минсоцотношений области. Проверка еще не завершена, но уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к начислению стимулирующих выплат. Уже даны поручения доработать положение о премировании в учреждении, что позволит исключить такие ситуации в дальнейшем. По итогам проверки будут приняты кадровые решения», — рассказали в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Скандал в психоневрологическом интернате начался после появления в социальных сетях обращения, в котором сотрудники учреждения пожаловались на несправедливое решение руководства. Как сообщили медработники, директор МПНИ выписала себе и управляющему составу премии в 100 раз выше, чем простым санитарам.

«На этажах по 140 человек с психическими отклонениями, мы находимся с ними сутками, работаем, и не достойны годовой премии? Директор МПНИ заявила, что медперсонал не достоин ее получить в полном объеме. Себя руководство не обделило», — рассказал сотрудник учреждения.

Персонал представил документы, исходя из которых самые высокие премии у заместителя директора по техническим вопросам и у заместителя директора по финансовому обеспечению и материально-техническому снабжению.

Кроме того, коллектив учреждения рассказал о непредоставлении дополнительных часов отпуска, положенных за вредный трудовой стаж.

«Мы больше года работали вахтовым методом. И сейчас узнали, что у нас нет вредного стажа. А раз нет вредного стажа, забрали дополнительный отпуск. Сейчас двое сотрудников подали заявление в суд и выиграли его. Почему мы должны доказывать через суд, что мы работали? У нас есть юрист. Но она ответила, что будет представлять только директора», — сообщил другой сотрудник интерната.

Пообщавшись с персоналом интерната, Народный фронт обратился к областным властям, после чего началась проверка по вопросу порядка начисления премий и оплаты труда в ночное время.

«В ходе разбирательства предварительно подтверждены предположения экспертов Народного фронта о том, что права сотрудников были нарушены. Рассчитываем на полное восстановление справедливости по итогам проверки, есть основания предполагать, что коллектив получит положенные выплаты, поскольку областные власти оперативно вмешались в ситуацию и намерены объективно разобраться в этой истории. Народный фронт держит историю на особом контроле», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.