Душанбе, 27 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвёл ряд кадровых назначений. Об этом 27 января сообщает «Азия Плюс».

President.tj Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

В частности, глава Таджикистана повторно назначил Имомуддина Сатторова послом Таджикистана в Германии.

«До этого Сатторов работал послом в этой стране до назначения в Россию», — отмечает издание.

Также, экс-председатель Комитета местного развития Косим Рахбар назначен исполняющим обязанности главы города Гиссар.

В свою очередь, Шарифджона Джумазода назначен председателем Комитета местного развития Таджикистана. До этого, он трудился на должности мэра Гиссара.

Кроме того, президент Таджикистана назначил новых председателей городов Гиссар, Вахдат, Рогун и ОАХК «Барки Точик», а Мирзо Исмоилзода стал мэром Вахдата.

Указом Рахмона, Сунатулло Саидзода назначен исполняющим обязанности главы города Рогун, а Хайриддин Усмонзода, депутат парламента от партии экономических реформ, сменил Хуршеда Зиё на должности главы Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана.