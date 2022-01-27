Джакарта, , 14:31 — REGNUM Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявило о новом радиусе опасности вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи commons.wikimedia.org

Радиус опасности вулкана Мерапи составляет 5−7 км. Потенциальная опасность от текущей деятельности вулкана Мерапи заключается в выбросе лавы. Вулкану присвоен третий уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что план продажи двух индонезийских военных кораблей, принадлежащих ВМС Индонезии, получил одобрение у президента Джоко Видодо.

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