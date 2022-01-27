Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону продают грузовой терминал речного порта, оцененный в 570 млн рублей рублей. Объявление размещено на популярном интернет-сайте.

Ворошиловский мост через реку Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В сопроводительной информации указано, что площадь грузового терминала на улице Крестьянской составляет 22,5 тыс. кв. метров.

«Одновременно на причале могут обрабатываться три судна грузоподъёмностью до 5 тыс. тонн. Как арендный бизнес порт приносить от 60 млн рублей [прибыли] в год», — говорится в объявлении.

Покупателю в случае успешной сделки будут также переданы причальная стенка 364 метра, два плавкрана, береговой кран, офисные помещения площадью 480 кв. метров, пункт пропуска через границу РФ, три ангара, пневматический перегружатель зерна.