Москва, , 14:29 — REGNUM Проект Минфина РФ проводить все операции с криптовалютами через российские банки вызывает множество вопросов в плане реализации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Максим Пухов.

Криптовалюта

«В теории все хорошо, при проведении операций через российские банки можно создать систему контроля, хотя это потребует времени и капиталовложений, которая на выходе будет давать ожидаемый результат.

Но на практике данный проект не приведет к желаемому результату. Российским гражданам разрешено открывать счета в иностранных банках, через которые они могут проводить данный тип транзакций в полном соответствии с законами банка-нерезидента.

Также для российских граждан открыта возможность открывать брокерские счета в иностранной юрисдикции.

Анонсированная ранее программа контроля уплаты НДФЛ с дохода от операций, полученных физлицами у иностранных брокеров, по факту осталась в фазе анонсирования, реального контроля по вопросу нет.

Успешная реализация проекта возможна только в тесном сотрудничестве с иностранными финансовыми институтами, но даже при их желании участвовать в процессе контроля над операциями с криптовалютой, на практике это может занять не один год», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Министерство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.

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