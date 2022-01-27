Москва, 27 января 2022, 14:29 — REGNUM Проект Минфина РФ проводить все операции с криптовалютами через российские банки вызывает множество вопросов в плане реализации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Максим Пухов.

Криптовалюта
Криптовалюта
«В теории все хорошо, при проведении операций через российские банки можно создать систему контроля, хотя это потребует времени и капиталовложений, которая на выходе будет давать ожидаемый результат.
Но на практике данный проект не приведет к желаемому результату. Российским гражданам разрешено открывать счета в иностранных банках, через которые они могут проводить данный тип транзакций в полном соответствии с законами банка-нерезидента.
Также для российских граждан открыта возможность открывать брокерские счета в иностранной юрисдикции.
Анонсированная ранее программа контроля уплаты НДФЛ с дохода от операций, полученных физлицами у иностранных брокеров, по факту осталась в фазе анонсирования, реального контроля по вопросу нет.
Успешная реализация проекта возможна только в тесном сотрудничестве с иностранными финансовыми институтами, но даже при их желании участвовать в процессе контроля над операциями с криптовалютой, на практике это может занять не один год», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Министерство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.

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