Душанбе, , 14:28 — REGNUM Хорватский специалист Петр Сегрт утвержден новым главным тренером сборной Таджикистана. Об этом 27 января сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Федерацию футбола Таджикистана (ФФТ).

Футбол

«55-летний специалист будет готовить национальную команду к отборочному турниру Кубка Азии-2023, который пройдет с 8 по 14 июня в централизованном формате», — говорится в публикации.

Отмечается, что данное решение принято на заседании исполнительного комитета ФФТ, которое прошло 27 января в Душанбе.

Петр Сегрт родился 8 мая 1966 года в Хорватии, но с детства проживает в Германии. В качестве футболиста он выступал в любительских немецких клубах, в них же он начал и свою тренерскую карьеру.

Хорватский специалист руководил сборной Афганистана в отборочном турнире ЧМ-2018. В 2018 году он возглавил сборную Мальдив, с которой выиграл Кубок Федерации футбола Южной Азии-2018.