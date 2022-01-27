Подгорица, , 14:28 — REGNUM Эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногороии доктор Адис Мартинович сообщил в эфире телевидения RTCG, что эпидемическая кривая в Черногории идет по нисходящей траектории. Он утверждает, что 75% умерших пациентов с ковидом не были вакцинированы.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

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«Почти 75% всех умерших от коронавируса были непривитыми, а 25% были привиты и были пожилыми людьми с наименьшим эффектом от вакцины. Большинство умерло через три, пять или шесть месяцев после вакцинации. Уровень антител значительно снижается. Почти у каждого пожилого человека имеет хроническое заболевание, которое еще больше осложняет клиническую картину», — сказал Мартинович.

Он сообщил, что на сегодняшний день в Черногории от штамма «Омикрон» умерло два человека.

Мартинович также говорит, что в последние дни доля положительных результатов от общего числа протестированных колеблется от 30 до 40 процентов.

Он также констатирровал, что, в отличие от региона и остальной Европы, в Черногории сейчас наблюдается снижение числа инфицированных.

«Возрастная группа, в которой инфицировано больше всего людей, — от 40 до 55 лет, и они составляют от 35 до 45 процентов зараженных», — сказал Мартинович.