Бухарест, , 14:25 — REGNUM В ходе спецоперации сил полиции и жандармерии в различных районах Румынии задержаны 95 человек, подозреваемых в подделке та называемых «Зеленых сертификатов» (документах о вакцинации от COVID-19). Об этом 27 января сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Арест Victor

Согласно официальной информации, спецоперация правоохранителей проводилась одновременно в уездах Брашов, Хунедоара, Тулча и Кэлэраш. Никто из подозреваемых сопротивления в ходе задержания не оказал.

По некоторым данным, практически все задержанные лица являются врачами, имеющими доступ к государственной базе медицинских данных. Предполагается, что за определенную сумму они вносили информацию о своих «клиентах» в соответствующий единый реестр без осуществления соответствующих прививок. Впоследствии указанные документы использовались для получения специальных справок и жилищных субсидий.

Если причастность обвиняемых граждан в указанном преступлении будет доказана, каждому из них грозит до двух лет лишения свободы.