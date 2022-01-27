Чита, 27 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Забайкальского края в 2021 году выявили 2624 (в 2020 г. — 2647) нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Четверть из них (663) допускались при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Подробности сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

В целях устранения нарушений внесено 476 представлений, по которым 326 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечены 48 лиц. Прокуроры опротестовали 476 незаконных правовых актов, в суд направили 18 исков, по материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело.

Права предпринимателей нарушались при проведении в отношении них проверок, размещении государственных и муниципальных заказов, оказании государственных и муниципальных услуг, предоставлении им финансовой, имущественной и информационной поддержки.

Прокуроры пресекали также факты издания органами власти незаконных нормативных правовых актов, устанавливающих необоснованные процедуры и запреты. В 2021 г. в органы прокуратуры от контролирующих органов поступило 463 заявления о согласовании внеплановых проверок (в 2020 г. — 1342), по результатам рассмотрения которых отказано в проведении 119 контрольных (надзорных) мероприятий, или каждого четвертого. От государственных и муниципальных органов контроля (надзора) в прокуратуру поступило 14 проектов плановых проверок на 2022 год, содержащих 4249 мероприятий. По результатам их рассмотрения исключено 1178 мероприятий, или 27,7%.

При этом в связи с нарушением моратория исключено 304 проверки в отношении субъектов малого предпринимательства (всего по различным основаниям исключено 389 проверок в отношении субъектов малого предпринимательства).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье с начала 2022 года помощь оказана семи предприятиям в сфере бизнеса. Общая сумма финансовых средств — 8,96 миллиона рублей.

Читайте также: Власти Забайкалья рассказали, как помогают бизнесу в кризис