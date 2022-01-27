Ташкент, , 14:24 — REGNUM Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) оценил прогнозные показатели ВВП Узбекистана на 2022 год, используя новый подход (ноукастинг), основанный на чрезвычайно подробных потоках больших данных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦЭИР.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На основе сбора около 250 еженедельных результатов поиска Google по 20 категориям, объединенных с оценками цен на отдельные продукты и фундаментальными переменными валового импорта и запасов был осуществлен еженедельный прогноз ВВП», — сообщили в центре.

В центре отметили, что прогнозы раскрыли особенные аспекты ВВП, которые не были выявлены в квартальных показателях.

«Консолидируя еженедельные прогнозные показатели роста ВВП, был выявлен ожидаемый рост экономики Узбекистана на первый квартал 2022 года, согласно которому реальный рост ВВП на первый квартал 2022 года прогнозируется на уровне 4,92% по отношению к 1 кварталу 2021 года», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, основными факторами роста станут восстановление международной торговли, денежных переводов и внутренних инвестиций после пандемии.

«При этом экономический рост будет подвергаться нескольким факторам риска таких как новая волна «Омикрона» и изменение тенденции в экономике. С учетом этих факторов прогнозируемый диапазон экономического роста установлен на уровне 4,5%-5,3%», — сообщили в центре.