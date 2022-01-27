Орел, , 14:23 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя мэра Орла, сообщили 27 января в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Дело возбуждено по результатам совместной работы надзорного ведомства и УФСБ России по Орловской области.

Шеврон «Прокуратура России»

Дело было возбуждено по результатам проверки в рамках расследования другого дела — по факту хищения 15 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт площади Маршала Жукова в Орле.

«В результате принятых прокуратурой и УФСБ России по Орловской области совместных мер УФСБ России по Орловской области в отношении первого заместителя мэра г. Орла Олега Минкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — уточнили в прокуратуре.

27 января в рамках следствия были проведены обыски, сам Минкин задержан для проведения следственных действий, уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила о проведении обысков у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева в связи с нарушениями при проведении ремонта Красного моста в Орле.