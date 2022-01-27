Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация и его рабочий график, а также график турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 27 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил Песков, вопрос о возможности визита Путина в Турцию неоднократно поднимался во время последних контактов российского и турецкого лидеров.

При этом он указал, что в данный момент у обеих стран возникла «некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами».

«Господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о том, нужно ли президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену проводить личную беседу после контактов на рабочем уровне между представителями Москвы и Вашингтона, главы двух государств примут самостоятельно.