* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Говоря об угрозе терроризма в Афганистане, представитель Франции Николя де Ривьер на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только не разорвали связи с террористическими группами, но и ввели их в состав своего правительства. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Террористы Sallat.gger.jp

Читайте также: На саммите в Осло талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана выдвинули чёткие требования

По его словам, в Афганистане активно действуют террористические группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Де Ривьер предупредил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разорвут финансовые и политические связи с террористическими группировками, они останутся в международной изоляции.

Критика Францией отношений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с террористическими группами также нашла свое отражение в замечаниях представителя Ганы.

Ранее по теме: МИД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал саммит в Осло по Афганистану успешным

По итогам саммита в Осло Совет Безопасности ООН сегодня, 27 января, провёл специальное заседание по Афганистану.

Участники встречи призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать права человека, особенно женщин Афганистана, и сформировать инклюзивное правительство.