Москва, , 14:22 — REGNUM Правительство РФ направит дополнительно на поддержку российских поликлиник 7,3 млрд рублей. Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией растут, и основная нагрузка ложится на поликлиники, амбулаторную сеть.

«В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу. На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7 млрд 300 млн рублей. За счёт такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно по полису ОМС», — сказал Мишустин.

Премьер-министр поручил Минздраву РФ проконтролировать скорейшее получение федеральных средств территориальными ФОМС.