Кострома, , 14:41 — REGNUM Из-за ухудшения обстановки с заражениями COVID-19 Костромской областной суд приостановил приём посетителей с 27 января. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской областной суд © Наталья Диева

Правила распространяются на работу приёмной и не касаются участников судебных процессов. Теперь граждане смогут получить консультации исключительно по электронной почте и телефону.

Распоряжение председателя суда Сергея Андреева не затрагивает работу журналистов. Их в случае необходимости пустят на судебные процессы, но попросят иметь при себе маски и пройти термометрию на входе.

Напомним, в последний раз суд приостанавливал приём посетителей с 22 июня по 12 октября 2022 года. Затем доступ возобновили, но уже по QR-кодам, подтверждающим наличие прививок от коронавируса или перенесённую болезнь. Остальные суды региона будут принимать решение о закрытии самостоятельно.

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