Пхеньян, 27 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 26 января поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с Днём Республики Индии.

Он также выразил надежду на укрепление и развитие двусторонних отношений, имеющих давнюю историю и традиции, а также пожелал президенту крепкого здоровья и счастья, а народу Индии — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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