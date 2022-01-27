Чебоксары, , 14:17 — REGNUM Власти Чувашии оставили без внимания идею создания Поволжской агломерации с центром в Татарии, озвученную председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным и поддержанную главой республики Рустамом Миннихановым, который не прочь«с кем-то пожениться», среди которых называлась и Чувашская Республика. При этом ранее глава Чувашии Олег Николаев комментировал заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что не нужно снимать с повестки вопрос укрупнения регионов, поскольку это является целесообразным.

«Если отвечать на вопрос, рассматривает ли Чувашия объединение с каким-либо другим регионом здесь и сейчас — то ответ нет, не рассматривает», — заявил Николаев на встрече с руководителями местных СМИ накануне Нового года, 28 декабря.

При этом глава региона убеждён, что укрупнять необходимо только в том случае, если это целесообразно экономически. Он обещал изучит данный вопрос предметно, чтобы быть компетентным собеседником, поскольку тема укрупнения поднимается на федеральном уровне не впервые.

«Ввиду того, что вопрос укрупнения вновь стало частью федеральной повестки, мне стоит углубиться в эту тематику, изучить реальные аргументы для того, чтобы к началу реальной дискуссии уже быть компетентным собеседником. Но если говорить здесь и сейчас — нет, ни с кем объединяться не планирует», — заявил Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина создавать в России агломерации натолкнулась на жесткую критику.

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