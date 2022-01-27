Чита, , 14:17 — REGNUM Музейно-выставочный центр Забайкальского края 27 января обнародовал итоги конкурса на лучшее новогоднее фото в стиле «ретро». Как сообщает министерство культуры региона, победителями стали культорганизатор сельского клуба Александра Домашонкина и библиотекарь Вероника Реутова из села Малышево Шелопугинского района.

Забайкалье. Культорганизатор сельского клуба Александра Домашонкина и библиотекарь Вероника Реутова из села Малышево Шелопугинского района Александра Домашонкина и Вероника Реутова для конкурса в стиле «ретро»

«Мы благодарим всех участников акции и поздравляем наших победителей, которым прекрасно удалось воссоздать колоритную атмосферу старины», — отметили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на лучшее новогоднее фото в стиле «ретро» в Забайкалье стартовал в конце 2021 года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сделать фотографии в костюмах разных эпох, опубликовать их в соцсетях с хештегом #НародныйНовыйГод, а также отметить организатора — музейно-выставочный центр.

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