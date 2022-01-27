Москва, , 14:16 — REGNUM Партия «Единая Россия» проконтролирует в регионах реализацию программы ранней реабилитации пациентов после коронавируса. Без современной программы реабилитации сопровождать полноценную клиническую медицину невозможно. По запуску программы дано поручение президента — это отражено в народной программе «Единой России», отметил глава комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на заседании комиссии, которое прошло на площадке партии 26 января.

Денис Проценко Kremlin.ru

«Мы будем использовать инструменты «Единой России» для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвленной сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь», — сказал Денис Проценко.

Участники заседания отметили, что необходимо выстроить в регионах современную модель реабилитации, которая позволяет организовать маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь.

«Только около 30 субъектов России сделали это и уже финансируются. Многие только в начале пути и им необходима помощь в организации процесса», — сказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

Поднимался и вопрос кадрового обеспечения программы. Сегодня 39 вузов готовят врачей по физической реабилитационной медицине, а с 2019 года уже подготовлено около 1500 таких специалистов.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин напомнил, что в федеральном бюджете до 2024 года на реабилитацию пациентов после коронавируса заложено дополнительно 60 млрд рублей.

«Средства распределились равномерно на мероприятия, связанные с переоснащением центров и отделений медреабилитации медоборудованием, и увеличение объемов оказания медицинской помощи. Общий объем средств на развитие системы реабилитации составит более 155 млрд рублей», — заключил он.

Напомним, запустить программу ранней медицинской реабилитации правительству и «Единой России» президент Владимир Путин поручил на съезде партии в июне 2021 года. Программа рассчитана до 2026 года, ее финансирование партия обеспечила при принятии бюджета. На реализацию мер по восстановлению здоровья граждан, перенесших тяжелые заболевания, предусмотрено порядка 100 млрд рублей на 2021−2026 годы, 60 млрд — в 2021—2024 годах.

Вопросом доступности медпомощи, организации медицинской реабилитации и модернизации первичного звена, занимается комиссия «Единой России» по здравоохранению, которую возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В блок «Здоровье человека» народной программы «Единой России» вошли предложения медицинского сообщества. В сфере здравоохранения депутаты от партии намерены реализовать комплекс законодательных и других мер, в том числе, разработать и внедрить новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах.