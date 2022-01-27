Самара, 27 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Жителя Самары заподозрили в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе административному зданию. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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Сообщается, что в январе 2022 года стражи порядка получили информацию о существующей угрозе административному зданию в Октябрьском районе Самары.

На место происшествия прибыли полицейские, кинологи с собакой, а также сотрудники других экстренных служб. В ходе осмотра они не обнаружили предметов, которые бы представляли угрозу жизни и здоровью граждан.

Полицейские установили личность подозреваемого в сообщении ложной информации и задержали его. Им оказался ранее не судимый мужчина 1966 года рождения, официально нигде не трудоустроенный.

Во время допроса подозреваемый сообщил, что находился в нетрезвом состоянии и совершил правонарушение из хулиганских побуждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Самары отменили занятия после сообщений о минировании.