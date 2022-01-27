Таллин, , 14:15 — REGNUM Национальный парламент Эстонии утвердил законопроект, призванный повысить с января 2023 года базовую часть пенсии на 20 евро. Об этом сообщила канцелярия парламента.

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Это произойдет в соответствии с привязкой базовой пенсии к темпам ежегодной инфляции. Благодаря индексации с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии достигнет 295 евро. Примерно по 14,8 евро за каждый год трудового стажа.

Таким образом, средняя пенсия по старости человека с трудовым стажем в 44 года составит примерно 654 евро.

В 2023 году повышение пенсий затронет порядка 321 000 человек, в числе которых пенсионеры по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца.

Подчеркивается, что повышение базовой части пенсии не затронет получателей специальной пенсии, размер которой определяется отдельными законопроектами.