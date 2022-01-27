Москва, , 14:15 — REGNUM Для того чтобы заместить Россию по поставкам газа на европейский рынок, Австралия и Катар в угоду США должны полностью перенаправить свой экспорт СПГ в Европу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал заявленный властями Австралии интерес к европейскому рынку газа.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для того чтобы полностью заместить Россию по поставкам газа на европейский рынок, Австралия и Катар в угоду США должны полностью перенаправить свой экспорт СПГ в Европу. На сегодня Австралия продает на рынках АТР более 99% своего СПГ, а география поставок Катара выглядит следующим образом: Азия — 75,9% (причем практически все по долгосрочным контрактам), Европа — 21,6%, Латинская Америка — 2,5%. Какова будет реакция азиатских потребителей, несложно представить, — сказал Понкратов. — Во всей этой истории самое странное то, что поиск новых поставщиков газа в страны Европы ведут США — активно уговаривая Катар и Австралию диверсифицировать свои экспортные операции и сильно сократить свое присутствие на высокомаржинальном азиатском рынке».

Как пояснил Понкратов, США явно преследуют геополитические и коммерческие интересы.

«А именно увеличение своей доли в мировой торговле СПГ. Америка смогла в 2021 году в полтора раза увеличить поставки СПГ на экспорт, — сказал эксперт. — В свою очередь, Россия может в среднесрочной перспективе войти в тройку стран-лидеров по поставкам СПГ. Более того, уже в 2018—2020 годах Россия обходила США по поставкам СПГ на европейский рынок — например, в 2020 году Россией было поставлено 31,1 млрд куб. м против американских 28,3 млрд куб. м.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Катар постарается вернуть себе первое место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), которое он пока уступил Австралии.

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