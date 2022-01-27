Париж, 27 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Слухи о подготовке российского вторжения на Украину неправдоподобны, их активно распространяют сами украинские власти, а также НАТО и США. Об этом член комитета по иностранным делам Европарламента (ЕП) Тьерри Мариани заявил 27 января в эфире телеканала France 2.

ФРД Тьерри Мариани

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Отвечая на вопрос о возможном развитии ситуации вокруг Украины, Мариани подчеркнул, что никакой угрозы войны с Россией на самом деле нет. Так, Россия заранее объявляет о своих военных учениях, а НАТО проводит вблизи России манёвры с примерно такой же численностью военнослужащих.

Всего три игрока, подчеркнул он, заинтересованы в этих угрозах и постоянно твердят о возможной войне. Это США и американский президент Джо Байден, пытающиеся «играть мускулами» после провала в Афганистане, а также НАТО, которому после Афганистана нужно оправдывать свое существование.

«В-третьих, не будем забывать, это Украина, куда идет постоянное вливание государственных средств. Хочу напомнить, что туда уже ушли €17 млрд из Европы», — сказал Мариани.

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