Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Произведённую в Казахстане вакцину от COVID-19 QazVac хотят закупать в 43 странах. Об этом 27 января заявил на коллегии министерства образования и науки заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов.

Вакцина Defense.gov

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«Хотим выразить благодарность всем ученым. И дальше предстоит много работы, и должны продолжать совместно работу», — сказал вице-премьер.

Он не назвал, какие страны заинтересовались казахстанской вакциной. При этом Тугжанов подчеркнул, что для Казахстана разработка собственной вакцины от COVID-19 является «большим достижением».

Стоит отметить, что Казахстан стал пятой страной, в которой разработали свою вакцину от COVID-19. QazVac является инактивированную вакциной. Разработчики заявляют, что её эффективность достигает 92%. Первую партию препарата произвели в апреле 2021 года. Кроме того, в декабре 2021 года в Казахстане начали производить препарат «Спутник V».

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