Москва, , 14:13 — REGNUM Катар попытается вернуть себе первое место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), которое он пока уступил Австралии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов, комментируя обещания австралийских властей поставлять в Европу СПГ, если та столкнется с нехваткой российского газа.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

«На сегодня на мировом рынке нет излишков СПГ, все мощности законтрактованы, — сказал Понкратов. — Так что, чтобы поставить на европейский рынок заметные объемы газа, Австралии надо отказаться от поставок на какие-либо другие рынки. А премиальным рынком для поставок СПГ является азиатский, где и продается 99% австралийского газа (например, в 2021 году в Китай было поставлено 45,1 млрд куб. м, а в Японию — 38,7 млрд куб. м). Здесь нелишне вспомнить, что в 2021 году отношения между Пекином и Канберрой крайне обострились, и Австралия, делая подобные заявления в угоду США, также дополнительно ищет возможность для торга с Китаем, делая вид, что стремится закрепиться на новых крупных рынках газа».

Понкратов подчеркнул, что Австралия в 2020—2021 годах стала крупнейшим поставщиком СПГ в мире, потеснив Катар с первого места.

«Но заметных возможностей для дальнейшего наращивания добычи природного газа и производства СПГ у Австралии нет. Так что в ближайшие год-два Катар попытается вернуть себе первое место и существенно нарастит поставки СПГ к 2025 году. Помешать его планам может только США, быстрыми темпами развивающие СПГ-проекты», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Австралия не сможет так увеличить объемы экспорта своего СПГ в Евросоюз, чтобы заместить поставки газа из РФ.

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