Москва, 27 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. ЦБ РФ выступил с предложением запретить хождение криптовалюты на территории России, по аналогии с позицией Китая. Но не все согласны с такими радикальными мерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнёр компании Noa Circle Давыдов Эдуард.

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«Министерство финансов РФ и ранее выступало за регулирование крипторынка, вместо тотальных запретов.

И если ЦБ РФ в своём докладе настаивает на том, чтобы финансовая инфраструктура России ни коим образом не соприкасалась с криптовалютами, то Минфин, напротив, предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки.

Кардинально разный подход двух ведомств. Важно помнить, что мы не в Китае. В ходе цифровизации экономики России, запретить хождение криптовалюты будет очень сложно, а скорее невозможно.

Для этого отсутствует правовая, технологическая и техническая базы. Затруднить, да, но не запретить.

В этой связи предложение Минфина РФ выглядит как лозунг для ЦБ: «не можешь противостоять им, присоединись к ним», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству России и Центральному Банку России следует в ближайшее время провести дискуссию по криптовалютам, заявил президент России Владимир Путин.

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