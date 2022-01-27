Сарапул, Удмуртия, , 14:13 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в колодце теплотрассы тела 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Теплотрасса Wikimedia.org

Мужчина не имел определенного места жительства. Тело было обнаружено в колодце теплотрассы в Сарапуле на глубине около двух метров.

По предварительным данным, погибший проник в колодец, желая погреться. Затем он самовольно открыл вентиль с горячей водой. В результате мужчина получил термический ожог и скончался. Помимо термических, иных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и родственники мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в Баргузинском районе Бурятии было найдено тело местной жительницы. По данным следствия, она была у соседей, где распивала спиртное. Под утро женщина вернулась ненадолго домой, после чего вновь вышла, ничего не сказав мужу, и бесследно исчезла.

Её тело нашла соседка, намеревавшаяся на следующий день набрать воды. На теле покойной повреждений не обнаружено. Как полагают следователи, речь идёт о несчастном случае.

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