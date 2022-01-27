Екатеринбург, 27 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган утром 27 января произошло смертельное ДТП. Столкнулись длинномер Scania и легковой автомобиль Skoda. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

ДТП

За рулем иномарки находилась 26-летняя девушка. Она погибла на месте аварии. Известно, что стаж вождения свердловчанки составлял шесть лет.

Водитель грузового автомобиля сообщил сотрудником ГИБДД, что иномарка выехала на полосу встречного движения. Избежать лобового столкновения мужчине не удалось. В момент аварии в фуре находилось 19 тонн кирпичей, часть из которых в результате ДТП оказалась на проезжей части. На данный момент движение на участке трассы восстановили.