Кызыл, 27 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Морозная погода на территории Тувы продержится ещё несколько дней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, до конца недели ночная температура будет опускаться до 35−40 градусов мороза.

Мороз

По региону ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный порывами до 11 метров в секунду.

В связи с этим спасатели предупреждают жителей о повышении рисков возникновения пожаров в жилых домах.

«В морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен», — отметили в ведомстве.