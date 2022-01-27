Триполи, , 14:16 — REGNUM Мандат особой миссии ООН по помощи Ливии (МООНПЛ) будет продлён до 15 сентября 2022 года. Об этом сообщает FawaselMedia со ссылкой на руководителя миссии Стефани Уильямс.

Ливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам дипломата, вопрос о работе МООНПЛ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН. Предложение будет внесено на рассмотрение делегацией Великобритании.

Отмечается, что мандат миссии будет продлён из-за того, что запланированные на 24 декабря 2021 года президентские выборы в Ливии были перенесены на неопределённый срок.

Тем не менее, ООН продолжит оказывать необходимую поддержку всем сторонам ливийского конфликта в организации всеобщих, прозрачных выборов, которые должны положить конец политическому кризису, продолжающемуся в стране с 2011 года.