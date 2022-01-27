Триполи, 27 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Мандат особой миссии ООН по помощи Ливии (МООНПЛ) будет продлён до 15 сентября 2022 года. Об этом сообщает FawaselMedia со ссылкой на руководителя миссии Стефани Уильямс.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По словам дипломата, вопрос о работе МООНПЛ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН. Предложение будет внесено на рассмотрение делегацией Великобритании.

Отмечается, что мандат миссии будет продлён из-за того, что запланированные на 24 декабря 2021 года президентские выборы в Ливии были перенесены на неопределённый срок.

Тем не менее, ООН продолжит оказывать необходимую поддержку всем сторонам ливийского конфликта в организации всеобщих, прозрачных выборов, которые должны положить конец политическому кризису, продолжающемуся в стране с 2011 года.