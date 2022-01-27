Нижний Новгород, 27 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Нижегородской области пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотиков, передают местные СМИ сегодня, 27 января.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

По имеющейся информации, российские спецслужбы задержали трёх местных жителей, организовавших подпольное изготовление наркотических средств в одном из частных домов в городе Выксе.

В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли не только оборудование для производства запрещённого препарата, но крупную партию синтетического наркотика, а также прекурсоры, использовавшиеся для его производства.

В настоящее время ФСБ пытается установить личности других граждан, причастных к деятельности этой нарколаборатории и продаже производившихся в ней наркотиков.