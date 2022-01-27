Москва, 27 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Инфляция в США остаётся на довольно высоком уровне, и пока говорить о её снижении преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала соответствующую обеспокоенность ФРС США.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Во-первых, из-за пандемии власти США предприняли ряд мер по поддержанию национальной экономики, обеспечив домашние хозяйства дополнительными денежными средствами. Такие меры рано или поздно должны были сказаться на повышении покупательской способности американского населения, а значит, повышении спроса на различного рода товары и услуги. Следствием этого стало повышение инфляции в течение всего прошлого года, — сказала Новикова. — Во-вторых, пандемия коронавируса повлекла за собой сбои производственного цикла во многих глобальных цепочках стоимости, тем самым наметив дефицит определенных компонентов для производства уже готовой продукции, а также возможности слаженной работы внутри каждой цепочки».

Как подчеркнула Новикова, Европа оказалась в такой же ситуации в том числе и из-за своего тесного сотрудничества с американским рынком, поэтому любые изменения в экономической сфере в США так или иначе влияют на Европу.

«2022 год может показать даже дополнительное повышение инфляции в случае, если коронавирусные меры не будут сняты и производственная активность предприятий не войдёт в нормальное обычное русло», — сказала Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США главным способом борьбы с инфляцией станет ужесточение монетарной политики — повышение ставки запланировано на март 2022 года.