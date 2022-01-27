Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Екатеринбурге задержали цыганских детей, которые попрошайничали на проезжей части. Об этом сообщили в городском ОГИБДД.

Попрошайки

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

Инцидент произошел вечером 26 января. Сотрудники ДПС остановили женщину, которая сопровождала четырех детей. Несовершеннолетние подходили к автомобилям на проезжей части и просили у водителей деньги.

Оказалось, что женщина не является матерью или законным представителем детей. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что на территории страны гражданка находится незаконно. Реальных родителей несовершеннолетних уже нашли. Их накажут в соответствии с законом. В отношении гражданки составили административный протокол за нарушение законодательства в области миграции.