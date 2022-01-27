Чебоксары, , 14:09 — REGNUM Процесс создания муниципальных округов и ликвидация на уровне поселений депутатских корпусов и местного самоуправления приведёт к «сверхцентрализации власти». В частности, кандидаты в депутаты будут «жёстко отфильтрованы» и в местных парламентах станет намного больше лояльных чиновникам лиц, а число «нежелательных персон» сократится. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор чувашского отделения ЛДПР, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов.

Член фракции ЛДПР Константин Степанов Cap.ru

Комментируя процесс создания муниципальных округов в Чувашии, народный избранник подчеркнул, что это «общий федеральный тренд». И он касается всех регионов.

«Но на сегодняшний день у меня негативное отношение к данному процессу. Я не увидел плюсов в организации новой системы местного самоуправления», — сказал Константин Степанов.

Он напомнил, что последние годы с высоких чиновничьих помостов постоянно говорилось о развитии местного самоуправления, в то же время регулярно расширялись их полномочия и при этом не выделялись средства на их реализацию.

«А сейчас нам говорят: «Ой, а давайте мы пойдём по новой схеме, давайте укрупним». В итоге может получиться так, что от некоторых поселений не будет представлен ни один депутат, то есть жители останутся без представительства. До этих новых депутатов и чиновников в новом муниципальном округе жителям же ещё добраться нужно будет. Такое резкое сокращение депутатов и органов местного самоуправления, на мой взгляд, абсолютно не оправданно, тем более что те же народные избранники от поселений работают на общественных началах… И никто не пытается аргументированно и детально объяснить, чем же лучше для народа-то станет», — пояснил депутат Госсовета.

По мнению Константина Степанова, создание муниципальных округов на руку республиканской власти, это будет способствовать «сверхцентрализации власти» и позволит, в частности, продвигать спорные решения. В качестве примера он привёл скандальную историю с китайским инвестором и попыткой построить молочный завод, против чего выступили на публичных слушаниях жители поселений в Моргаушском районе. После общественного резонанса местные депутаты и власти вынуждены были последовать воле избирателей.

«А вот при создании муниципальных округов подобные «китайские» решения, глобальные для республиканских властей, проводить станет намного легче. Потому что депутатский корпус будет один на весь округ, выборы усложнятся, и все кандидаты будут более жёстко отфильтрованы. В результате в местных парламентах станет намного меньше нежелательных для власти людей, а количество лояльных резко увеличится», — полагает Константин Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чувашии досрочно сдали мандаты депутаты районного и местных уровней в Красноармейском и Шумерлинском районах, которые преобразованы в муниципальные округа. В рамках административной реформы поселения ликвидируют как юридические лица, а вместе с ними не стало и собраний депутатов поселений.

В декабре 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что пилотный проект по преобразованию районов в муниципальные округа будет тиражирован на всю республику в 2022 году.

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