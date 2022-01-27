Чебоксары, 27 января 2022, 14:09 — REGNUM Процесс создания муниципальных округов и ликвидация на уровне поселений депутатских корпусов и местного самоуправления приведёт к «сверхцентрализации власти». В частности, кандидаты в депутаты будут «жёстко отфильтрованы» и в местных парламентах станет намного больше лояльных чиновникам лиц, а число «нежелательных персон» сократится. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор чувашского отделения ЛДПР, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов.
Комментируя процесс создания муниципальных округов в Чувашии, народный избранник подчеркнул, что это «общий федеральный тренд». И он касается всех регионов.
Он напомнил, что последние годы с высоких чиновничьих помостов постоянно говорилось о развитии местного самоуправления, в то же время регулярно расширялись их полномочия и при этом не выделялись средства на их реализацию.
По мнению Константина Степанова, создание муниципальных округов на руку республиканской власти, это будет способствовать «сверхцентрализации власти» и позволит, в частности, продвигать спорные решения. В качестве примера он привёл скандальную историю с китайским инвестором и попыткой построить молочный завод, против чего выступили на публичных слушаниях жители поселений в Моргаушском районе. После общественного резонанса местные депутаты и власти вынуждены были последовать воле избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чувашии досрочно сдали мандаты депутаты районного и местных уровней в Красноармейском и Шумерлинском районах, которые преобразованы в муниципальные округа. В рамках административной реформы поселения ликвидируют как юридические лица, а вместе с ними не стало и собраний депутатов поселений.
В декабре 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что пилотный проект по преобразованию районов в муниципальные округа будет тиражирован на всю республику в 2022 году.
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