Чита, 27 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В музейно-выставочном центре Забайкальского края сегодня, 27 января, начала работу выставка «Мир натюрморта в графике». Подробности сообщает министерство культуры региона.

Аристарх Лентулов. Натюрморт. 1932

«Натюрморт — один из самых популярных жанров в изобразительном искусстве. Он дает возможность по-новому увидеть окружающий мир, его красоту и смысл. Гости увидят произведения из фонда музейно-выставочного центра, созданные художниками в различные периоды. Выставка расскажет, как менялся жанр натюрморта с течением времени, приобретая все новые смыслы», — рассказали в музее.

В экспозиции представлены натюрморты разной тематики — фрукты, цветы, цветущие травы, сервированные столы с посудой. Посетители познакомятся с работами известных мастеров — Владимира Пинигина, Аллы Беляковой, Юрия Круглова, Георгия Раздобреева.

Выставка «Мир натюрморта в графике» будет работать до 27 февраля в музейно-выставочном центре Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, книжно-иллюстративная выставка «Искусство книги: традиции и поиск» известного художника-иллюстратора Веры Павловой будет работать в Забайкалье по 14 февраля.

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