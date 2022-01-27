Москва, 27 января 2022, 14:09 — REGNUM В США главным способом борьбы с инфляцией станет ужесточение монетарной политики — повышение ставки запланировано на март 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что высокая инфляция в Америке сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось.
«В тяжелых экономических условиях, вызванных пандемией, США снизили базовую процентную ставку для поддержки рынка, что способствовало ускорению инфляции. При этом из-за ограничений в связи с распространением коронавируса в мире возникли проблемы в цепочках поставок. Также пандемия негативно повлияла на производство, что вызвало еще больший рост цен, — сказала Кошелева. — Инфляция в США в декабре 2021 года достигла 7%. Правительство в данной ситуации может использовать контроль над заработной платой, однако это способно вызвать потерю рабочих мест. Поэтому главным рычагом воздействия станет ужесточение монетарной политики — повышение ставки запланировано на март этого года. Данные меры способны сдержать темпы роста инфляции».
Как подчеркнула Кошелева, инфляция и действия ФРС влияют на интерес инвесторов к рисковым активам и, как следствие, на фондовый рынок.
«Волнения на рынке способны вызвать отток капитала из развивающихся стран. Также инфляция выходит за пределы США вместе с ростом долларовых цен в цепочках поставок. В России доля импортных товаров в индексе потребительских цен не так велика, но, тем не менее, мировая инфляция сказывается и на росте цен на локальных рынках, — сказала Кошелева. — Ожидается, что высокая инфляция в США сохранится до середины 2022 года. Темпы снижения уровня инфляции будут зависеть от дальнейшего восстановления мировой экономики и улучшения эпидемиологической обстановки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что американская экономика едва ли сможет выдержать учетную ставку выше 2%.
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