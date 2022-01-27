Москва, , 14:09 — REGNUM В США главным способом борьбы с инфляцией станет ужесточение монетарной политики — повышение ставки запланировано на март 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что высокая инфляция в Америке сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось.

Здание ФРС США Dan Smith

«В тяжелых экономических условиях, вызванных пандемией, США снизили базовую процентную ставку для поддержки рынка, что способствовало ускорению инфляции. При этом из-за ограничений в связи с распространением коронавируса в мире возникли проблемы в цепочках поставок. Также пандемия негативно повлияла на производство, что вызвало еще больший рост цен, — сказала Кошелева. — Инфляция в США в декабре 2021 года достигла 7%. Правительство в данной ситуации может использовать контроль над заработной платой, однако это способно вызвать потерю рабочих мест. Поэтому главным рычагом воздействия станет ужесточение монетарной политики — повышение ставки запланировано на март этого года. Данные меры способны сдержать темпы роста инфляции».

Как подчеркнула Кошелева, инфляция и действия ФРС влияют на интерес инвесторов к рисковым активам и, как следствие, на фондовый рынок.

«Волнения на рынке способны вызвать отток капитала из развивающихся стран. Также инфляция выходит за пределы США вместе с ростом долларовых цен в цепочках поставок. В России доля импортных товаров в индексе потребительских цен не так велика, но, тем не менее, мировая инфляция сказывается и на росте цен на локальных рынках, — сказала Кошелева. — Ожидается, что высокая инфляция в США сохранится до середины 2022 года. Темпы снижения уровня инфляции будут зависеть от дальнейшего восстановления мировой экономики и улучшения эпидемиологической обстановки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что американская экономика едва ли сможет выдержать учетную ставку выше 2%.

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