Улан-Батор, 27 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Монголии возобновился экспорт медного концентрата через пограничный переход Замын-Ууд в Китай, — об этом сообщило Министерство иностранных дел Монголии.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Экспорт угля, железной руды и меди через пограничный переход Замын-Ууд-Эрлянь возобновлен в ночь на 27 января.

По данным МИД Монголии, в Эрэн-Хот доставлено 57 вагонов медного концентрата, произведенного на ГОК «Эрдэнэт», а также 64 вагона железной руды.

Отметим, экспорт медного концентрата Монголии с 29 ноября 2021 года был приостановлен из-за пандемии.

На сегодняшний день на железнодорожной станции хранится 15 000 тонн медного концентрата, погруженного на 237 вагонов, более 90 тысяч тонн находится на складе ГОК «Эрдэнэт», общая стоимость груза составляет около 200 миллионов долларов.