Брянск, , 14:11 — REGNUM Крупную партию бутылок с крепким алкоголем и канистры со спиртосодержащей жидкостью изъяли сотрудники полиции в двух соседних домах в Советском районе Брянска. Собственники продавали контрафакт любителям недорогой выпивки, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

Контрафакный алкоголь Https://32.мвд.рф/

При обыске у 38-летней жительницей города полицейские изъяли 350 литров неизвестного алкоголя. Женщина разбавляла спиртосодержащую жидкость водой и продавала «постоянным клиентам».

В соседнем домовладении подобным «бизнесом» занималась супружеская пара, у них оперативники изъяли 256 бутылок крепкого спиртного без акцизных марок.

Проводится проверка. По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.