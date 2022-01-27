Париж, 27 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Правительство Франции разрабатывает систему социальной защиты для самозанятых, которые почти не работали из-за ограничений по коронавирусу, сообщает Le Figaro.

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По данным властей, самозанятые смогут воспользоваться снижением взносов на социальное обеспечение за декабрь и январь.

Речь идет о самозанятых предпринимателях, работающих в спортивных клубах, музеях и сферах искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, совет правительства Франции по вакцинации считает, что в настоящее время не требуются внедрения второй бустерной дозы вакцины против коронавируса.