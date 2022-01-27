Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Сегодня, 27 января, правительство Швеции окончательно примет решение по вопросу строительства на территории страны ядерных могильников. В этот же день политических обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн отметила в студии, что она будет удивлена, если ответ будет отрицательным.

Атомная электростанция Bjoern Schwarz

В студии SVT Марморштейн спросили, насколько важным политическим решением на самом деле является вопрос об окончательной утилизации ядерных отходов.

«Невероятно важным. Это самая большая экологическая проблема. Ее начали исследовать 50 лет назад. Решение об окончательном захоронении — это то, что просуществует следующие 100 000 лет», — сказала она.

Почему это заняло так много времени?

«Причин несколько. Сначала долго прорабатывали техническое решение, потом долго обсуждали, где строить могильник. Но если этому суждено стать реальностью, то Швеция вместе с Финляндией первыми в мире построят полигоны для окончательного захоронения», — ответила журналистка.

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