Иволгинский район, Бурятия, , 14:04 — REGNUM Правоохранители изъяли у 62-летнего жителя Иволгинского района Бурятии 9 кг наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мужчина живёт и работает на животноводческой стоянке недалеко от посёлка Тапхар.

Нет наркотикам ElIndignado653

По данным ведомства, в декабря 2021 года он заготовил запрещённое вещество для собственного употребления и спрятал в сарае. Отмечается, что от освидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался, в связи с чем против него составлен протокол.

«Следователем ОМВД России по Иволгинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в МВД.

Сотрудники полиции добавили, что задержанный уже имеет судимость за преступления имущественного характера и наркопреступление.

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