Лулео, , 14:38 — REGNUM Недавно член «Шведских демократов» Ульф Карлстрем был избран председателем одного из профсоюзов SSAB в Лулео. Однако 25 января совет профсоюза IF Metall решил отстранить его от этой должности. Об инциденте впоследствии рассказали журналисты телеканала SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Он вообще не мог быть допущен до выборов», — заявил в интервью пресс-секретарь профсоюза Йеспер Петтерссон.

«Решение не вступит в силу еще две недели, так что я все еще председатель профсоюза. Посмотрим, чем это закончится», — рассказал SVT сам Карлстрем.

Многие политологи отмечают, что отстранение Карлстрема является вопиющим фактом преследования «Шведских демократов» за их политическую позицию.