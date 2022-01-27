Лулео, 27 января 2022, 14:38 — REGNUM Недавно член «Шведских демократов» Ульф Карлстрем был избран председателем одного из профсоюзов SSAB в Лулео. Однако 25 января совет профсоюза IF Metall решил отстранить его от этой должности. Об инциденте впоследствии рассказали журналисты телеканала SVT.
«Он вообще не мог быть допущен до выборов», — заявил в интервью пресс-секретарь профсоюза Йеспер Петтерссон.
«Решение не вступит в силу еще две недели, так что я все еще председатель профсоюза. Посмотрим, чем это закончится», — рассказал SVT сам Карлстрем.
Многие политологи отмечают, что отстранение Карлстрема является вопиющим фактом преследования «Шведских демократов» за их политическую позицию.