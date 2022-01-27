Москва, 27 января 2022, 14:03 — REGNUM Два финалиста трека «Культура» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — получили приглашение на работу в Музей Победы в Москве. Виктор Сеничкин и Савелий Лименя помогут сохранить и сделать широкодоступной для молодого поколения историю Великой Отечественной войны.
Наставник трека «Культура» — директор Музея Победы Александр Школьник пригласил на работу двух участников конкурса «Лидеры России» Виктора Сеничкина из Санкт-Петербурга и Савелия Лименю из Москвы. Новые сотрудники уже познакомились с коллективом и приступили к своим обязанностям.
Виктор Сеничкин получил предложение о работе во время финала трека «Культура» и теперь вместе со своей семьей, в которой воспитывается трое детей, переезжает из Санкт-Петербурга в Москву.
В Музее Победы Виктор Сеничкин занял должность ученого секретаря, и теперь ему предстоит большой пласт научно-популярной деятельности по изучению исторического прошлого и вовлечению в этот процесс молодого поколения. Участник конкурса «Лидеры России» считает, что ему очень повезло с новыми интересными задачами и командой: «Сотрудники музея замечательные люди, преданные своей профессии и музею. Уверен, нас ждёт увлекательная совместная работа. Музей Победы — это огромный мир, и мое путешествие по нему только начинается».
Виктор Сеничкин рассказал, что тема Великой Отечественной войны проходит красной нитью через всю его жизнь: «Моя бабушка была блокадницей, а дедушка и прадедушки ветераны. Эти семейные истории сформировали мой выбор профессии. Мы сегодняшние невозможны без этой истории, помнить и рассказывать о ней — наша главная задача».
В конкурсе «Лидеры России» Виктор Сеничкин участвовал вместе с женой Анной, которая так же, как и муж, историк по профессии. Супруги вместе вышли в финал трека «Культура».
Савелий Лименя заинтересовал работодателя своим опытом организации детских и молодежных мероприятий, которые сейчас очень востребованы в музее. Впоследствии финалисту «Лидеров России» был доверен более обширный функционал. В Музее Победы Савелий Лименя занимается обучением и развитием персонала, а это более 500 человек. В приоритетном порядке он считает необходимым усовершенствовать и адаптировать под современные запросы коммуникационные навыки специалистов, которые первыми встречают посетителей и преимущественно взаимодействуют с ними — смотрителей и экскурсоводов. По его мнению, «это сделает музей более открытым для людей».
Савелий Лименя участвовал во всех четырех сезонах конкурса «Лидеры России», потому что сразу почувствовал отдачу и увидел результат.
Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также и возможность поработать с лучшими управленцами страны.