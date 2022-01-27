Москва, 27 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Два финалиста трека «Культура» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — получили приглашение на работу в Музей Победы в Москве. Виктор Сеничкин и Савелий Лименя помогут сохранить и сделать широкодоступной для молодого поколения историю Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

Наставник трека «Культура» — директор Музея Победы Александр Школьник пригласил на работу двух участников конкурса «Лидеры России» Виктора Сеничкина из Санкт-Петербурга и Савелия Лименю из Москвы. Новые сотрудники уже познакомились с коллективом и приступили к своим обязанностям.

«Я очень рад, что эти талантливые специалисты стали частью нашего коллектива. Вместе мы будем и дальше развивать наш музей — музей, объединяющий современные мультимедийные технологии, реалистические декорации, подлинные реликвии, иммерсивные элементы, прививающий любовь к истории с самого детства. Ведь знание истории своей Родины — это фундамент патриотического воспитания», — отметил Александр Школьник.

Виктор Сеничкин получил предложение о работе во время финала трека «Культура» и теперь вместе со своей семьей, в которой воспитывается трое детей, переезжает из Санкт-Петербурга в Москву.

«Я проработал 12 лет в Русском географическом обществе, где получил уникальный опыт. Но всегда хотел снова заняться наукой и вернуться к профессии историка. В этом качестве, мне кажется, я принесу наибольшую пользу нашей стране, — рассказал Виктор Сеничкин, — Музей Победы — настоящий музей будущего, организованный на мировом уровне, что создает удивительный эффект присутствия и глубоко погружает в тему Великой Отечественной войны. Работать здесь для меня огромная честь и прекрасная возможность быть на острие развития современной исторической мысли».

В Музее Победы Виктор Сеничкин занял должность ученого секретаря, и теперь ему предстоит большой пласт научно-популярной деятельности по изучению исторического прошлого и вовлечению в этот процесс молодого поколения. Участник конкурса «Лидеры России» считает, что ему очень повезло с новыми интересными задачами и командой: «Сотрудники музея замечательные люди, преданные своей профессии и музею. Уверен, нас ждёт увлекательная совместная работа. Музей Победы — это огромный мир, и мое путешествие по нему только начинается».

Виктор Сеничкин рассказал, что тема Великой Отечественной войны проходит красной нитью через всю его жизнь: «Моя бабушка была блокадницей, а дедушка и прадедушки ветераны. Эти семейные истории сформировали мой выбор профессии. Мы сегодняшние невозможны без этой истории, помнить и рассказывать о ней — наша главная задача».

В конкурсе «Лидеры России» Виктор Сеничкин участвовал вместе с женой Анной, которая так же, как и муж, историк по профессии. Супруги вместе вышли в финал трека «Культура».

"Людям моего поколения важно понимать, что есть перспективы развития, и страна про нас не забыла. Эту уверенность мне дал конкурс «Лидеры России». Сейчас я агитирую всех своих друзей и знакомых в нем участвовать. Это абсолютно рабочий механизм, где слова не расходятся с делом. Да, в этом сезоне я не вышёл в суперфинал, но получил новую работу и новые горизонты в жизни», — подчеркнул Виктор Сеничкин.

Савелий Лименя заинтересовал работодателя своим опытом организации детских и молодежных мероприятий, которые сейчас очень востребованы в музее. Впоследствии финалисту «Лидеров России» был доверен более обширный функционал. В Музее Победы Савелий Лименя занимается обучением и развитием персонала, а это более 500 человек. В приоритетном порядке он считает необходимым усовершенствовать и адаптировать под современные запросы коммуникационные навыки специалистов, которые первыми встречают посетителей и преимущественно взаимодействуют с ними — смотрителей и экскурсоводов. По его мнению, «это сделает музей более открытым для людей».

«Я родился в Волгоградской области, поэтому тематика Великой Отечественной войны, особенно Сталинградской битвы, мне близка. Очень рад стать сопричастным к сохранению памяти Победы, — отмечает Савелий Лименя, — В новой должности я получил возможность самостоятельно выстроить систему обучения персонала. Таких проектов с нуля я еще не создавал, поэтому для меня это и вызов, и новая ступень профессионального развития».

Савелий Лименя участвовал во всех четырех сезонах конкурса «Лидеры России», потому что сразу почувствовал отдачу и увидел результат.

«Я попал в сообщество людей, имеющих свои убеждения, которых заботит судьба страны и которые готовы для этого что-то делать. Каждый год я получаю новые знакомства и новых людей в свое окружение — это очень здорово! Кроме того, четвертый сезон дал мне стимул и вместе с тем шанс сменить место работы и даже профессиональную сферу — с образования на культуру. Общение и развитие — вот главный призовой фонд конкурса «Лидеры России», — уверен Савелий Лименя.

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а 100 победителей — также и возможность поработать с лучшими управленцами страны.