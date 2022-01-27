Москва, , 14:03 — REGNUM В России с 1 февраля вырастет размер материнского капитала. Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

По его словам, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка.

«Увеличится и размер материнского капитала на 1 ребёнка с почти 484 тыс. рублей до 524 тыс. рублей. А также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей», — заявил глава правительства.

Мишустин также объявил об индексации других социальных выплат и пособий с 1 февраля 2022 года.