Чита, 27 января 2022, 14:02 — REGNUM Забайкальские власти приняли решение ввести в границах Читы и Читинского района режим повышенной готовности в связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Подробности 27 января сообщает пресс-служба правительства региона.
«Режим повышенной готовности направлен на ликвидацию ситуации, которая может повлечь за собой чрезвычайную. Он необходим, например, на приобретение медикаментов для стерилизации животных. То есть, это позволит заключить контракты с организациями без конкурсных процедур, которые удлиняют процесс на месяц и теряется драгоценное время.
В рамках этого режима мы сможем осуществить все мероприятия, чтобы обеспечить население от возможных последствий скопления бродячих собак», — отметил вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Кошелев.
По информации руководителя Госветслужбы Забайкальского края Андрея Лима, с конца февраля начнутся «собачьи свадьбы», животные будут проявлять агрессию, сбиваться в стаи.
«Мы должны ускориться и предотвратить это. Кроме того, необходимо организовать освещение на территории школы в Домне. Сейчас Читинскому району выделено 1,9 миллиона рублей. С учетом заявок муниципальной власти необходимо отловить 1,5 тысячи бродячих собак. Но все эти мероприятия нужно проводить оперативно, до того, как животные вступят в случку, иначе летом их количество увеличится», — отметил Андрей Лим.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).
По словам губернатора региона Александра Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.
Читайте также: Забайкалье готовит поправки к закону об ответственном обращении с животными