Чита, , 14:02 — REGNUM Забайкальские власти приняли решение ввести в границах Читы и Читинского района режим повышенной готовности в связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Подробности 27 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Бешеная собака Aron M

«Режим повышенной готовности направлен на ликвидацию ситуации, которая может повлечь за собой чрезвычайную. Он необходим, например, на приобретение медикаментов для стерилизации животных. То есть, это позволит заключить контракты с организациями без конкурсных процедур, которые удлиняют процесс на месяц и теряется драгоценное время.

В рамках этого режима мы сможем осуществить все мероприятия, чтобы обеспечить население от возможных последствий скопления бродячих собак», — отметил вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Кошелев.

По информации руководителя Госветслужбы Забайкальского края Андрея Лима, с конца февраля начнутся «собачьи свадьбы», животные будут проявлять агрессию, сбиваться в стаи.

«Мы должны ускориться и предотвратить это. Кроме того, необходимо организовать освещение на территории школы в Домне. Сейчас Читинскому району выделено 1,9 миллиона рублей. С учетом заявок муниципальной власти необходимо отловить 1,5 тысячи бродячих собак. Но все эти мероприятия нужно проводить оперативно, до того, как животные вступят в случку, иначе летом их количество увеличится», — отметил Андрей Лим.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По словам губернатора региона Александра Осипова, изъяны в законе не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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